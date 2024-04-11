Инсайдер рассказал, когда Нойер завершит карьеру
Голкипер доработает свой контракт с Баварией.
Мануэль Нойер завершит карьеру по истечению контракта с Баварией, утверждает Флориан Плеттенберг.
Текущее соглашение немца с мюнхенским клубом рассчитано до 2025 года. После этого у Нойера будет две опции: повесить бутсы на гвоздь или продлить контракт еще на год.
При втором варианте вратарь пробудет в команде еще год и уже тогда завершит карьеру.
При этом в Баварии верят в Александра Нюбеля и готовят голкиперу новый контракт.
Напомним, что в текущем сезоне 38-летний Нойер провел 25 матчей, в которых пропустил 30 голов и девять раз сохранил ворота сухими.
Ранее также в сборной Германии прокомментировали будущее Нагельсманна.
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