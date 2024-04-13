Хавбек Лацио объявил, что покинет клуб после восьми сезонов

Полузащитник Лацио Луис Альберто неожиданно заявил, что покинет клуб после текущего сезона.

Напомним, испанец присоединился к римскому клубу в 2016 году, а в прошлом году Альберто продлил контракт с "орлами".

После матча с Салернитаной хавбек неожиданно объявил, что больше не хочет быть частью Лацио и попросил о расторжении контракта.

"В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил клуб о расторжении контракта, я не хочу получать ни одного евро от Лацио в течение следующих четырех лет. Пришло время уйти.

Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне, я уже говорил с клубом. Хочу оставить клубу деньги для других игроков", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

Ранее также Хави заявил, что его решение покинуть Барселону - правильное.

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