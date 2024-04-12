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Хави: Решение уйти из Барселоны - правильное

Испанец не изменит свои планы.
Сегодня, 20:16
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Пока что наставник Барселоны Хави в очередной раз высказался о решении покинуть клуб в конце сезона-2023/24.

По словам испанского специалиста, принятое им решение является правильным и он его не изменит.

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"Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Решение, которое я принял, является правильным. 

Оно принесло спокойствие клубу, игрокам, даже прессе, а также мне и моим близким. И я не меняю свое мнение", сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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