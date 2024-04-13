Игрок берлинского клуба установил новый антирекорд Бундеслиги

Кевин Фогт не забивает с 2015 года.

Защитник берлинского Униона Кевин Фогт стал обладателем нового антирекорда Бундеслиги, пишет Opta Franz.

Матч с Аугсбургом, который столичная команда проиграла всухую 2:0, для Фогта стал 267-м безголевым.

Немецкий защитник побил рекорд бывшего игрока Кайзерслаутерна Дитмара Швагера, установив новое достижение.

В последний раз Фогт забивал в сезоне-2014/15, играя за Кельн.

Ранее также сообщалось, что лидеры Баварии могут покинуть клуб.

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