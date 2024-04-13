Глава Ла Лиги рассказал, при каком условии не будет переизбираться
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, при каком обстоятельстве не будет переизбраться на очередной срок.
Напомним, функционер занимает пост главы Ла Лиги с 2013 года, а следующие выборы состоятся лишь в 2028 году.
Тебас заявил, что не будет вновь подавать свою кандидатуру, если проект Суперлиги будет мертв. Если же Суперлига будет существовать, он снова попробует стать президентом лиги, чтобы бороться с ней.
"Если через четыре года Суперлига все еще будет мертва, я не останусь президентом. Если же нет, постараюсь остаться.
В Европе более 60 000 профессиональных клубов, а Суперлига разрушит эту экосистему. Деньги достанутся самым богатым клубам и игрокам. Это этический вопрос. Такого не должно случиться", - цитирует Тебаса AS.
Ранее также сообщалось, что испанский специалист может возглавить итальянский гранд.
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