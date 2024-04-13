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Глава Ла Лиги рассказал, при каком условии не будет переизбираться

Все будет зависеть от Суперлиги.
Сегодня, 12:59
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, при каком обстоятельстве не будет переизбраться на очередной срок.

Напомним, функционер занимает пост главы Ла Лиги с 2013 года, а следующие выборы состоятся лишь в 2028 году.

Тебас заявил, что не будет вновь подавать свою кандидатуру, если проект Суперлиги будет мертв. Если же Суперлига будет существовать, он снова попробует стать президентом лиги, чтобы бороться с ней.

"Если через четыре года Суперлига все еще будет мертва, я не останусь президентом. Если же нет, постараюсь остаться.

В Европе более 60 000 профессиональных клубов, а Суперлига разрушит эту экосистему. Деньги достанутся самым богатым клубам и игрокам. Это этический вопрос. Такого не должно случиться", - цитирует Тебаса AS.

Ранее также сообщалось, что испанский специалист может возглавить итальянский гранд.

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