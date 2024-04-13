Один украинец вошел в топ-100 Golden Boy-2024

В субботу, 13 апреля, был опубликован список из ста претенеднтов на награду Golden Boy-2024.

В этом году в список лучших молодых талантов попал лишь один украинец - защитник львовского Руха Богдан Слюбик.

Он занял 61-ю строчку, обойдя таких талантов, как Руни Бардагжи, которым интересуются европейские гранды, или голкипера Челси Габриэля Слонину.

Слюбик набрал 62,6 балла в индексе Golden Boy Football Benchmark, который базируется на результативности игроков в период с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024-го.

Возглавила список, ожидаемо, звезда Барселоны Ламин Ямаль, вторым стал Жоау Невеш из Бенфики, а замкнул тройку вингер МЮ Алехандро Гарначо.

Ранее также сообщалось, что МЮ все еще не определился с судьбой своего экс-таланта.

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