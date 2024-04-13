iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Английские гранды вступили в гонку за новоиспеченной звездой Ла Лиги

Филип Йоргенсен может резко пойти на повышение.
Сегодня, 15:09
Филип Йоргенсен / Getty Images
Филип Йоргенсен / Getty Images

Английскиек гранды готовятся к гонке за подписание голкипера Вильярреала Филипа Йоргенсена, пишет HITC.

21-летний датчанин дебютировал в Ла Лиге в январе 2023 года и с тех пор быстро стал первым номером команды Марселино. Йоргенсен - один из лучших киперов лиги по проценту отбитых мячей, а также один из самых перспективных голкиперов Европы.

В погоню за ним пустились Арсенал, Ман Сити и Ливерпуль, всем троим нужен надеждный запасной кипер. Напомним, что "канониры" готовятся распрощаться с Аароном Рэмсдейлом, Ливерпуль должен покинуть Куивин Келлехер, а в Сити все еще не уверены насчет будущего Ортеги.

Все три клуба очень заинтересованы в Йоргенсене и готовы будут предложить немалые деньги за талантливого парня. Отметим, что Трансфермаркт оценивает датчанина всего в 15 млн евро, однако его реальная цена будет выше.

Кроме того, Вильярреал не намерен просто так упускать Филипа, клуб планирует предложить ему новый улучшенный контракт, и по возможности сохранить на пару-тройку сезонов.

Ранее также сообщалось, что Ювентус может арендовать форварда Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гол Довбика не помог: Атлетико одержал волевую победу над Жироной Гол Довбика не помог: Атлетико одержал волевую победу над Жироной
Фьюри объяснил, поможет ли ему победить Усика тактика Лопеса в бою с Ломаченко Фьюри объяснил, поможет ли ему победить Усика тактика Лопеса в бою с Ломаченко
Украина в голевом матче разгромила Литву на межународном турнире по футзалу Украина в голевом матче разгромила Литву на межународном турнире по футзалу
Чемпиону приготовиться: Дрейк сделал ставку на бой Перейры и Хилла на UFC 300 Чемпиону приготовиться: Дрейк сделал ставку на бой Перейры и Хилла на UFC 300
Помочь журналистам

Видео

Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико
Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа17:12
Гол Довбика не помог: Атлетико одержал волевую победу над Жироной
Бокс17:05
Фьюри объяснил, поможет ли ему победить Усика тактика Лопеса в бою с Ломаченко
16:41
Украина в голевом матче разгромила Литву на межународном турнире по футзалу
ММА16:36
Чемпиону приготовиться: Дрейк сделал ставку на бой Перейры и Хилла на UFC 300
Украина16:29
"Это просто трэш": тренер Оболони жестко наехал на арбитра УПЛ
Бокс16:11
"Он очень опасный парень": Фьюри шокировал признанием об Усике
Европа15:57
Фергюсон рассказал, какой матч заставил его пожалеть о решении уйти на пенсию
Европа15:50
Зинченко трогательно поддержал мальчика, который потерял маму во время российского обстрела
Европа15:24
Довбик отметился ранним голом в ворота Атлетико
Европа15:22
Артета назвал главный навык Зинченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK