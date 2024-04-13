Английские гранды вступили в гонку за новоиспеченной звездой Ла Лиги

Английскиек гранды готовятся к гонке за подписание голкипера Вильярреала Филипа Йоргенсена, пишет HITC.

21-летний датчанин дебютировал в Ла Лиге в январе 2023 года и с тех пор быстро стал первым номером команды Марселино. Йоргенсен - один из лучших киперов лиги по проценту отбитых мячей, а также один из самых перспективных голкиперов Европы.

В погоню за ним пустились Арсенал, Ман Сити и Ливерпуль, всем троим нужен надеждный запасной кипер. Напомним, что "канониры" готовятся распрощаться с Аароном Рэмсдейлом, Ливерпуль должен покинуть Куивин Келлехер, а в Сити все еще не уверены насчет будущего Ортеги.

Все три клуба очень заинтересованы в Йоргенсене и готовы будут предложить немалые деньги за талантливого парня. Отметим, что Трансфермаркт оценивает датчанина всего в 15 млн евро, однако его реальная цена будет выше.

Кроме того, Вильярреал не намерен просто так упускать Филипа, клуб планирует предложить ему новый улучшенный контракт, и по возможности сохранить на пару-тройку сезонов.

Ранее также сообщалось, что Ювентус может арендовать форварда Арсенала.

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