Ювентус рассматривает аренду форварда топ-клуба АПЛ

Ювентус внимательно следит за ситуацией с форвардом Арсенала Габриэлем Жезусом, пишет teamtalk.

27-летний бразилец хорошо проявляет себя в команде Артеты, но ему остро не хватает голов. Именно потому летом "канониры" попробуют подписать Виктора Дьекереша или Айвана Тоуни.

При этом сам Жезус намерен остаться в клубе и побороться за место в старте, его контракт рассчитан до 2027 года. Однако, вероятно, он может согласиться и покинуть клуб.

Ювентус готов попробовать арендовать бразильца, так как на полноценный выкуп у "бьянконери" попросту не хватит средств. Трансфермаркт оценивает Жезуса в 70 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ветеран Лацио решил разорвать с клубом контракт.

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