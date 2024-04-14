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Вингер Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Коман угодил в лазарет с повреждением приводящей мышцы.
Сегодня, 11:59
Коман получил травму / Getty Images
Коман получил травму / Getty Images

В Баварии в ближайшее время не смогут рассчитывать из-за травмы на вингера Кингсли Комана.

Французский футбоист получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче 29-го тура Бундеслиги с Кельном (2:0) и был вынужденно заменен.

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Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, на восстановление 27-летнему игроку потребуется несколько недель.

В нынешнем сезоне Коман провел за Баварию во всех турнирах 27 матчей, забив пять голов и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на несколько недель из-за травмы также выбыл вингер Баварии Серж Гнабри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Кингсли Коман

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