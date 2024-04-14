Вингер Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Коман угодил в лазарет с повреждением приводящей мышцы.
В Баварии в ближайшее время не смогут рассчитывать из-за травмы на вингера Кингсли Комана.
Французский футбоист получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче 29-го тура Бундеслиги с Кельном (2:0) и был вынужденно заменен.
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Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, на восстановление 27-летнему игроку потребуется несколько недель.
В нынешнем сезоне Коман провел за Баварию во всех турнирах 27 матчей, забив пять голов и отдав три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что на несколько недель из-за травмы также выбыл вингер Баварии Серж Гнабри.
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