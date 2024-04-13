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Бавария - Кельн: Обзор и результат матча Чемпионата Германии 13.04.2024

Мюнхенцы цепляются за последнюю надежду догнать Байер.
Сегодня, 18:40
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В рамках 29-го тура Чемпионата Германии Бавария встретилась с Кельном.

В первом тайме мюнхенцы продемонстрировали очень уверенную доминацию, имея несколько моментов для забитого мяча, в частности, прекрасные возможности Рафаэля Геррейру и Гарри Кейна на 30-й и 34-й минутах соответственно, но, забить так и не удалось.

Зато во второй половине встречи инициатива "красных" была уже не такой уверенной, но, именно после перерыва коллектив Томаса Тухеля открыл счет усилиями уже упомянутого Геррейру, а в конце встречи удвоил свое преимущество благодаря Томасу Тухелю.

Таким образом, Бавария уменьшила отставание до Байера до 13 пунктов, но, у леверкузенцев матч в запасе, и если они завтра победят, то официально станут чемпионами.

Статистика матча Чемпионата Германии Бавария - Кельн

Бавария - Кельн 2:0

Голы: Геррейру, 63, Мюллер, 90+3

xG: 2.08 - 0.83
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 7 - 5
Владение мячом: 64% - 36%

Бавария: Ульрайх - Киммих, де Лигт (Дэвис, 61), Дайер, Мазрауи (Упамекано, 61) - Павлович (Горецка, 79), Геррейру (Лаймер, 79) - Коман (Мусиала, 50), Мюллер, Тель - Кейн

Кельн: Швебе - Тильманн (Хайнтц, 76), Гюберс, Шабо, Финграф - Кристенсен, Любичич - Алиду (Даунс, 76), Кайнц (Вальдшмидт, 54), Майна (Шмитц, 67) - Адамян (Тиггес, 67)

Предупреждения: Кристенсен, Майна, Адамян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария кельн

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