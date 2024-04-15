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Хавбек Милана признался, что не хочет возвращаться в клуб

Шарль Де Кетеларе счастлив в Аталанте.
Сегодня, 11:35
Шарль Де Кетеларе / Getty Images
Шарль Де Кетеларе / Getty Images

Полузащитник Милана Шарль Де Кетеларе признался, что хотел бы покинуть "россонери".

Напомним, в текущем сезоне бельгиец отправился в аренду в Аталанту, где дела у него пошли значительно лучше. В предыдущем сезоне Шарль сыграл 40 матчей, отличившись одним ассистом. 

Под началом же Гасперини игрок провел уже 36 игр, записав на свой счет десять голов и восемь результативных передач. Де Кетеларе надеется, что Аталанта решит его выкупить.

 "У Аталанты есть опцион на мой выкуп за 23 млн евро, все зависит от них... Я был бы рад остаться здесь, поскольку я очень счастлив в клубе.

Вернуться в Милан? Конечно, это топ-клуб. Но я хочу играть, мне 23. Я не хочу сидеть на скамейке запасных", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что вундеркинд Реала также хочет уйти из клуба ради игрового времени.

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