Новичок Реала принял решение уйти в аренду

Хавбек Реала Арда Гюлер решил все-таки покинуть Реал, пишет Рамон Альварес де Мон.

Напомним, у турка был некоторый конфликт с Карло Анчелотти касатеельно игрового времени, однако вариант с арендой Гюлер ранее отбрасывал.

Теперь же, похоже, игроку надоело сидеть на лавке и он согласен поиграть за другой клуб. Анчелотти доволен решением хавбека и полностью его поддерживает.

В данный момент в клубе ничего не решено, но в ближайшее время Мадрид попробует подыскать для Гюлера подходящее место.

Ранее также сообщалось, что хавбек Вердера вовсе отказался ехать на матч.

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