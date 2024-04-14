Новичок Реала принял решение уйти в аренду
Арда Гюлер наконец определился.
Хавбек Реала Арда Гюлер решил все-таки покинуть Реал, пишет Рамон Альварес де Мон.
Напомним, у турка был некоторый конфликт с Карло Анчелотти касатеельно игрового времени, однако вариант с арендой Гюлер ранее отбрасывал.
Теперь же, похоже, игроку надоело сидеть на лавке и он согласен поиграть за другой клуб. Анчелотти доволен решением хавбека и полностью его поддерживает.
В данный момент в клубе ничего не решено, но в ближайшее время Мадрид попробует подыскать для Гюлера подходящее место.
Ранее также сообщалось, что хавбек Вердера вовсе отказался ехать на матч.
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