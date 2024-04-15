Манчестер Юнайтед опроверг информацию о конфликте тен Хага и Антони

В Манчестер Юнайтед опровергли слухи касательно отстутсвия Антони на матче против Борнмута, пишет ESPN.

Напомним, бразилец не попал в заявку матча против "вишен", потому многие СМИ предположили, что у бразильца конфликт с главным тренером.

Сразу ряд источников заявил, что Антони недоволен своим игровым временем, поссорился с тен Хагом, и нидерландец исключил вингера из состава. Как это ранее было с Санчо.

Однако в МЮ заявили, что Антони отсутствовал из-за повреждения. Однако характер травмы как и сроки восстановления не сообщались.

Ранее также сообщалось, что бразилец - один из кандидатов на выход.

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