Палмер установил уникальное бомбардирское достижение в истории Челси
Англичанин идеально играет при поддержке болельщиков "синих".
В рамках 33-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимает Эвертон.
В первом тайме полузащитник "синих" Коул Палмер отличился хет-триком.
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Как сообщает OptaJoe, Палмер стал первым игроком в истории Челси, забившим в семи домашних матчах подряд.
Первый тайм Челси - Эвертон завершился со счетом 4:0.
В текущем сезоне на счету англичанина 22 гола и 13 голевых передач в 40 матчах.
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