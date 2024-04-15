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Палмер установил уникальное бомбардирское достижение в истории Челси

Англичанин идеально играет при поддержке болельщиков "синих".
Вчера, 22:55
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

В рамках 33-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимает Эвертон.

В первом тайме полузащитник "синих" Коул Палмер отличился хет-триком.

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Как сообщает OptaJoe, Палмер стал первым игроком в истории Челси, забившим в семи домашних матчах подряд.

Первый тайм Челси - Эвертон завершился со счетом 4:0.

В текущем сезоне на счету англичанина 22 гола и 13 голевых передач в 40 матчах.

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