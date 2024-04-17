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Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко

Килиан теперь имеет 48 мячей в главном клубном турнире Европы.
Сегодня, 00:36
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов ПСЖ уверенно разгромил Барселону , играя большую часть матча в большинстве.

Одним из голов за парижан отметился Килиан Мбаппе. Француз забил с пенальти, записав на свой счет 48-ый гол в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, нападающий сравнялся по количеству забитых мячей в главном клубном турнире Европы с Златаном Ибрагимовичем, и Андреем Шевченко.

Стоит отметить, что только 8 игроков забивали в ЛЧ больше, а именно: Тьерри Анри, Томас Мюллер, Рууд ван Нистелрой, Рауль, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Андрей Шевченко Килиан Мбаппе

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