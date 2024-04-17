Мбаппе сравнялся по голам в Лиге чемпионов с Шевченко
Килиан теперь имеет 48 мячей в главном клубном турнире Европы.
В рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов ПСЖ уверенно разгромил Барселону , играя большую часть матча в большинстве.
Одним из голов за парижан отметился Килиан Мбаппе. Француз забил с пенальти, записав на свой счет 48-ый гол в главном еврокубковом турнире.
Таким образом, нападающий сравнялся по количеству забитых мячей в главном клубном турнире Европы с Златаном Ибрагимовичем, и Андреем Шевченко.
Стоит отметить, что только 8 игроков забивали в ЛЧ больше, а именно: Тьерри Анри, Томас Мюллер, Рууд ван Нистелрой, Рауль, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
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