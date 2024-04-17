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Дембеле отреагировал на свист фанатов Барселоны

Француз высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:40
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Футболист ПСЖ Усман Дембеле высказался относительно победы над Барселоной (4:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По словам игрока, он рад, что команда добилась успеха, а свист фанатов "сине-гранатовых" на него не повлиял.

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"Это был очень тяжелый матч, потому что мы проиграли в Париже, но команда очень хорошая и очень сконцентрированная. Я думаю, что мы заслужили победу в этой игре.

Команда сосредоточена до конца, и считаю, что мы очень хорошие, и все довольны. Барселона – большой клуб. Это клуб, который мне нравится, но я счастлив в Париже, и мы должны выиграть полуфинал, чтобы попасть в финал.

Я понимаю свист, это жизнь. Свистят на каждом стадионе", – приводит слова Дембеле Marca.

В двух матчах француз забивал в ворота Барселоны, за которую выступал с 2017 по 2023 годы.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.

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