Роналду выиграл суд против своего бывшего клуба

Криштиану Роналду выиграл судебный процесс против Ювентуса, пишет Gazzetta dello Sport.

Напомним, форвард подал в суд против своего бывшего клуба, требуя выплаты почти 20 млн евро. Речь идет о зарплате португальца, выплату которой клуб отстрочил во время пандемии, пообещав отдать деньги даже если Криштиану покинет клуб.

Однако после ухода Роналду из туринского клуба, стороны так и не смогли договориться о выплате долга, так что в сентябре прошлого Роналду подал в суд.

В среду, 17 апреля, было вынесено решение в пользу португальца, однако всю сумму Роналду не получит.

Было решено, что Ювентус выплатит около 10 млн евро плюс проценты, так как Роналду признан виновным в бездействии и в халатности.

Ранее также сообщалось, что Ювентус интересуется игроком сборной Испании.

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