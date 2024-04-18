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В Роме оценили то, как Де Росси общается с прессой

Римляне сравнили свою легенду с "Особенным".
Сегодня, 19:19
Даниэле Де Росси / Getty Images
Даниэле Де Росси / Getty Images

Руководство Ромы выразило удовлетворение тем, что Даниэле де Росси не жалуется на судей. Об это сообщает Sky Sport Italia.

Владельцы клуба были недовольны не только результатами команды под руководством Жозе Моуринью, но и его постоянными жалобами на судейство.

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В этом отношении стиль игры и общения судьями Даниэле де Росси сильно отличается от стиля португальского тренера, что находит положительное отражение у руководства Ромы.

Напомним, текущий контракт итальянца истекает в июне этого года, и клуб подтвердил, что он будет продолжать работать в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Даниэле Де Росси

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