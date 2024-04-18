Немецкие гранды намерены подписать Месси

16-летнего вингера хотели бы и клубы АПЛ.

Клубы Бундеслиги поспорят за Райана Месси, пишет L’Equipe.

16-летний вингер Дижона интересен Баварии, РБ Лейпцигу и Боруссии. При чем "быки" уже связалаась касательно трансфера с французским клубом.

Кроме того Месси интересен и английским грандам, но совершить его трансфер не выйдет из-за ограничения на подписание иностранных футболистов младше 16 лет.

В текущем сезоне у игрока пять голов в 15 матчах, а недавно он стал самым юным футболистом в истории Дижона, забившим гол.

Ранее также сообщалось, что Байер хочет выкупить защитника Баварии.

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