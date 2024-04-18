iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Немецкие гранды намерены подписать Месси

16-летнего вингера хотели бы и клубы АПЛ.
Сегодня, 19:35
Райан Месси (справа) / Getty Images
Райан Месси (справа) / Getty Images

Клубы Бундеслиги поспорят за Райана Месси, пишет L’Equipe.

16-летний вингер Дижона интересен Баварии, РБ Лейпцигу и Боруссии. При чем "быки" уже связалаась касательно трансфера с французским клубом.

Кроме того Месси интересен и английским грандам, но совершить его трансфер не выйдет из-за ограничения на подписание иностранных футболистов младше 16 лет.

В текущем сезоне у игрока пять голов в 15 матчах, а недавно он стал самым юным футболистом в истории Дижона, забившим гол.

Ранее также сообщалось, что Байер хочет выкупить защитника Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лига конференций-2023/24: Фиорентина выбила Викторию, Астон Вилла в серии пенальти обыграла Лилль Лига конференций-2023/24: Фиорентина выбила Викторию, Астон Вилла в серии пенальти обыграла Лилль
Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть срок подачи заявок на Евро-2024 Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть срок подачи заявок на Евро-2024
Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе
Стали известны планы Интера относительно празднований по случаю завоевания скудетто Стали известны планы Интера относительно празднований по случаю завоевания скудетто
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций22:37
Лига конференций-2023/24: Фиорентина выбила Викторию, Астон Вилла в серии пенальти обыграла Лилль
Евро-202422:20
Несколько сборных попросили УЕФА сдвинуть срок подачи заявок на Евро-2024
Европа22:19
Ветеран Ювентуса определился со своим будущим в клубе
Европа21:50
Стали известны планы Интера относительно празднований по случаю завоевания скудетто
Европа21:50
Араухо прокомментировал критику в свой адрес от Гюндогана за матч с ПСЖ
Европа21:21
Гвардиола хочет видеть в Ман Сити ключевого игрока Баварии
Европа21:15
Арсенал изучает варианты усиления атаки
Европа20:55
Президент Барселоны назвал цель команды на матч с Реалом
Формула 120:45
Гельмут Марко оценил шансы Сайнса оказаться в Ред Булл
Киберспорт20:30
Monte уступили paiN в первом матче турнира на Global Esports Tour Rio 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK