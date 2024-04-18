Английские клубы готовы выкупить талантливого форварда Лейпцига

Беньямин Шешко давно у них на прицеле.

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко, вероятней всего, сменит летом клубную прописку, пишет Бен Джейкобс.

Журналист утверждает, что на игрока претендуют Челси, Ман Юнайтед и Тоттенхэм. Все эти клубы следят за игроком еще со временем его игры за Зальцбург.

Шешко считается очень перспективным игроком, а также в его контракте прописаны 50 млн евро отступных, что также привлекает внимание.

В текущем сезоне 20-летний словенец провел 37 матчей, в которых отличился 13-ю голами. Трансфермаркт оценивает его в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что немецкие клубы хотят подписать Месси.

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