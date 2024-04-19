"Я страдал": Экс-футболист Реала высказался о просмотре матча с Ман Сити

Но в итоге был счастлив.

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро, который посвятил 9 лет своей карьеры Реалу высказался о просмотре матча своей бывшей команды с Ман Сити.

По словам бразильца, он страдал во время игры, но в итоге был счастлив за экс-партнеров и друзей.

Читай также: Экс-игрок Реала: Мбаппе напоминает мне Роналду

"Я страдал, смотря матч Реала с Ман Сити, я большой фанат Реала!

Конечно, я был счастлив, что Реал прошел дальше! За Реал играют мои друзья, и за Манчестер Юнайтед тоже", - сказал Каземиро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!