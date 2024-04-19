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"Я страдал": Экс-футболист Реала высказался о просмотре матча с Ман Сити

Но в итоге был счастлив.
Сегодня, 14:06
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро, который посвятил 9 лет своей карьеры Реалу высказался о просмотре матча своей бывшей команды с Ман Сити.

По словам бразильца, он страдал во время игры, но в итоге был счастлив за экс-партнеров и друзей.

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"Я страдал, смотря матч Реала с Ман Сити, я большой фанат Реала!

Конечно, я был счастлив, что Реал прошел дальше! За Реал играют мои друзья, и за Манчестер Юнайтед тоже", - сказал Каземиро.

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