Ривалдо назвал Моуринью идеальным тренером для Барселоны

Легенда футбола Ривалдо назвал специалиста, который может помочь Барселоне.

По мнению бразильца, каталонцам стоит присмотреться к Жозе Моуринью, который как раз находится без работы. Португалец уже работал когда в клубе и он умеет побеждать.

"Есть много болельщиков, которые не принимают игроков или тренеров, представлявших команду соперника или руководивших ею. Но Моуринью уже работал в Барселоне, с сэром Бобби Робсоном, и он отличный человек.

Конечно, некоторые моменты его работы как тренера и иногда противоречивость с собственными болельщиками могут вызывать опасения с самого начала, но он победитель.

Учитывая, что Жозе сейчас без клуба, и ситуацию в Барселоне, на мой взгляд, ему проще возглавить команду, чем Гвардиоле. Думаю, это было бы отличное подписание для Барселоны, даже если некоторым болельщикам не нравится это имя.

Несомненно, он проделал бы большую работу, знает команду, испанскую лигу, Лигу чемпионов и имеет большой опыт", – написал Ривалдо в колонке для Betfair.

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