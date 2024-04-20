Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

По словам наставника, "мерсисайдцы" рассчитывают, что смогут побороться за трофей.

"Судьба чемпионства явно не в наших руках. Я думаю, если мы выиграем все наши игры, то у нас будут хорошие шансы стать чемпионами. Если нет, тогда велика вероятность, что выиграет кто-то другой. Может быть, нам хватит для победы и пяти матчей. Но никто не знает будущего.

Сейчас мы сидим и думаем, что Манчестер Сити выиграет все свои матчи. Да, такое случается довольно часто, но им предстоит сыграть много игр. Их ждут непростые соперники", - отметил Клопп.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити опережает Арсенал и Ливерпуль на два очка.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль минимально обыграл Аталанту, но не сумел пробиться в полуфинал ЛЕ.

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