Аталанта - Ливерпуль: результат матча 18.04.24

В четверг, 18 апреля, Аталанта принимала дома Ливерпуль в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, первый поединок закончился со счетом 0:3 в пользу бергамасков.

Матч начался с пенальти. Луис Диас попал мячом в руку Руджери, а Салах уверенно реализовал пенальти. И если у мерсисайдцев и появилась надежда, то к концу первого тайма она угасла, ведь команды совершенно не создали моментов, разве что гол из офсайда Копмейнерса.

Второй тайм тоже не стал подарком для команды Клоппа. Аталанта качественно оборонялась и тянула время, а Ливерпуль никак не мог нащупать свою игру. Тем более, что единственный по-настоящему острый момент за тайм снова создала Аталанта, но Скамакка почти в упор простил хозяев.

В итоге, Ливерпуль одержал минимальную победу, но попасть в полуфинал Лиги Европы не сумел.

Статистика матча Аталанта - Ливерпуль 1/4 финала Лиги Европы

Аталанта - Ливерпуль 0:1 (первый матч - 3:0)

Гол: Салах (пенальти), 7

Ожидаемые голы (xG): 0.61 - 1.36

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 2 - 1

Фолы: 14 - 10

Атаки: 86 - 119

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