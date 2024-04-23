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Бавария установит памятник легендарному футболисту

Бронзовая статуя Франца Беккебауэра будет установлена рядом с домашней ареной "ротен".
Сегодня, 17:50
Франц Беккенбауэр / Getty Images
Франц Беккенбауэр / Getty Images

Бавария намерена установить памятник легендарному экс-футболисту "ротен" Францу Беккенбауэру, пишет Deutsche Welle.

Планируется отлить бронзовую статую Беккенбауэра в полный рост, которую впоследствии установят около Альянц Арены возле памятника Герду Мюллеру.

Напомним, что Франц Беккенбауэр считается одним из лучших защитников ХХ века, чемпион мира и Европы в составе сборной Германии. Дважды обладатель Золотого мяча и дважды лучший футболист Европы.

В составе Баварии легендарный защитник четырежды становился чемпионом ФРГ, а также один раз за Гамбург. Перед окончанием карьеры уехал доигрывать в МЛС, где в составе Нью-Йорк Космос трижды становился чемпионом США.

Ранее также сообщалось, что один из кандидатов на пост тренера Баварии подпишет с нынешним клубом новый контракт.

 

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