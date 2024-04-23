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На тренера Милана претендуют другие итальянские клубы

Стефано Пиоли без работы не останется.
Сегодня, 19:20
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли интересен другим итальянским клубам, пишет Il Mattino.

После поражений Интеру и Роме Пиоли почти точно покинет пост главного тренера "россонери" даже несмотря на то, что у него еще год по контракту.

Тем не менее итальянский специалист вряд ли надолго останется без работы. Наполи готовы предложить двухлетний контракт с солидной зарплатой.

Также Пиоли находится в списке фаворитов Болоньи, так как клуб летом может остаться без главного тренера. Тьяго Мотта также интересен ряду больших клубов.

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм идет на большие уступки ради Рубена Аморима.

 

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