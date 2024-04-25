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Аталанта - Фиорентина: результат и обзор полуфинала Кубка Италии

Бергамаски совершили отличный камбэк.
Сегодня, 00:15
Аталанта - Фиорентина / Getty Images
Аталанта - Фиорентина / Getty Images

В рамках ответной встречи полуфинала Кубка Италии Аталанта на своем поле принимала Фиорентину. Первый поединок завершился минимальной победой "фиалок".

На старте матча Аталанта открыла счет - Копмейнерс стал автором гола.

Сразу после перерыва Фиорентина осталась в меньшинстве из-за удаления Миленковича. Это не помешало команде отыграться. Мартинес Куарта забил с передачи Бираги.

Подопечные Гасперини в финальном отрезке задавили оппонента. Сначала забил Скамакка, а в компенсированное время отличились Лукман и Пашалич.

Таким образом, Аталанта сыграет в финале Кубка Италии против Ювентуса, который выбил Лацио.

Статистика матча Аталанта - Фиорентина в Кубке Италии

Аталанта - Фиорентина 4:1 (первый матч 0:1)
Голы: Копмейнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман 90+5, Пашалич, 90+8 - Мартиенс Куарта, 68

Ожидаемые голы (xG): 2.11 - 0.59
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17-9
Удары в створ: 6-4
Угловые: 2-3
Фолы: 16-10

Аталанта: Карнесекки - Джимсити, Гин, Колашинац (Лукман, 70) - Дзаппакоста (Миранчук, 73), де Рон, Эдерсон (Пашалич, 70), Руджери - Копмейнерс - Скамакка, Де Кетеларе.

Фиорентина: Терраччано - Додо (Кайоде, 83), Миленкович, Раньери, Бираги - Мандрагора (Комуццо, 83), Бонавентура - Гонсалес, Бельтран (Дункан, 60), Куаме (Иконе, 82) - Белотти (Куарта, 55).

Предупреждения: Колашинац, Скамакка - Додо

На 53-й минуте был удален Никола Миленкович (Фиорентина) (грубое нарушение).

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