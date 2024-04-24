Лаціо - Ювентус: результат матчу 23.04.24

Во вторник, 23 апреля, Лацио принимал дома Ювентус в рамках ответного матча полуфинала Кубка Италии. Напомним, после первой игры подопенчеы Аллегри ведут в два мяча.

Хозяева сразу ринулись отыгрываться и сообразили быстрый гол. Кастельянос на угловом продавил Сандро и открыл счет в матче. А затем вплоть до конца тайма ни одна из команд не смогла создать ни одного опасного момента.

Во-втором тайме Лацио снова ошарашил гостей быстрым голом, Кастельяносу понадобилось всего четыре минуты, чтобы оформить второй матч и вернуть в серию интригу. После этого Ювентус наконец всерьез пошел в атаку.

Но спасти путевку в финал получилось лишь в самой конце матча. Вышедший на замену Милик успел на прострел Веа и отправил Ювентус в финал Кубка Италии.

Статистика матча Лацио - Ювентус полуфинала Кубка Италии

Лацио - Ювентус 2:1

Голы: Кастельянос, 12, 49 - Милик, 83

Ожидаемые голы (xG): 0.53 - 1.33

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 9 - 8

Удары в створ: 5 - 2

Угловые: 2 - 5

Фолы: 10 - 11

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