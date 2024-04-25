Хавбек Аталанты: Одолели Ливерпуль, одолеем и Ювентус

Полузащитник Аталанты Мартен де Рон выразил уверенность, что бергамаски могут выиграть Кубок Италии.

Напомним, накануне команда Гасперини обыграла Фиорентину и вышла в финал кубка, где встретиится с Ювентусом.

Де Рон признался, что команда сейчас на подъеме, и не в последнюю очередь благодаря победе над Ливерпулем.

"Такие результаты добавляют нам энергии, много играем, но выход в финал дает больше энергии. Забиваем много голов, это важно для победы. Фиорентине мы забили четыре, могли еще больше. В первом тайме игра была грязной, во втором тайме после удаления мы пытались забить и провели великолепную игру.

Мы надеемся, что это наше время, хотим привести весь Бергамо в Рим на финал Кубка. Мы должны верить в себя. Если мы смогли обыграть Ливерпуль - можем победить и Ювентус. Едем в Рим с большой уверенностью", - цитирует хавбека Tutto Atalanta.

Ранее также Эвертон сенсационно расправился с Ливерпулем.

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