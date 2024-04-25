iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Аталанты: Одолели Ливерпуль, одолеем и Ювентус

Мартен де Рон заявил, что команда уверена в своих силах.
Сегодня, 12:25
Мартен де Рон / Getty Images
Мартен де Рон / Getty Images

Полузащитник Аталанты Мартен де Рон выразил уверенность, что бергамаски могут выиграть Кубок Италии.

Напомним, накануне команда Гасперини обыграла Фиорентину и вышла в финал кубка, где встретиится с Ювентусом.

Де Рон признался, что команда сейчас на подъеме, и не в последнюю очередь благодаря победе над Ливерпулем.

"Такие результаты добавляют нам энергии, много играем, но выход в финал дает больше энергии. Забиваем много голов, это важно для победы. Фиорентине мы забили четыре, могли еще больше. В первом тайме игра была грязной, во втором тайме после удаления мы пытались забить и провели великолепную игру.

Мы надеемся, что это наше время, хотим привести весь Бергамо в Рим на финал Кубка. Мы должны верить в себя. Если мы смогли обыграть Ливерпуль - можем победить и Ювентус. Едем в Рим с большой уверенностью", - цитирует хавбека Tutto Atalanta.

Ранее также Эвертон сенсационно расправился с Ливерпулем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей TYLLO - Falcons, G2 - TheMongolz ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей TYLLO - Falcons, G2 - TheMongolz
Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко
Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине
Барселона официально объявила о том, что Хави остается Барселона официально объявила о том, что Хави остается
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:20
ESL Pro League Season 19: онлайн-трансляция матчей TYLLO - Falcons, G2 - TheMongolz
Европа15:05
Благослови его: Тренер Эвертона прокомментировал травму Миколенко
Бокс14:55
Усик - Фьюри: кто покажет бой в Украине
Европа14:33
Барселона официально объявила о том, что Хави остается
Теннис14:23
Свитолина сенсационно проиграла на старте престижного турнира в Мадриде
Киберспорт14:15
ESL Pro League Season 19: Vitality - BetBoom, fnatic - Eternal Fire и Virtus Pro - FaZe
Европа14:01
"Снова закрыл Салаха": в Англии расхвалили Миколенко за матч с Ливерпулем
Европа13:37
Жена Довбика показала, как форвард полакомился национальным блюдом Украины
Олимпийские игры13:25
Во Франции задержали подростка, который планировал теракт на Олимпиаде
Украина13:07
УЕФА поздравил легенду Динамо с днем рождения - гол топ-клубу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK