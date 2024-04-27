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Карпаты - первый новичок УПЛ сезона-2024/25

Львовяне математически гарантировали себе выход в УПЛ
Сегодня, 15:51

В рамках 6-го тура группы повышения в классе состоялись матчи СК Полтава - Карпаты Львов и Левый Берег - Кудривка-Нива.

В обоих поединках победы одержали гости со счетами 0:1 и 1:2 соответственно, что позволило Карпатам оторваться от Левого Берега на 14 пунктов за 4 тура до завершения второго дивизиона.

Таким образом, львовский коллектив стал недосягаемым для соперника, который идет на третьем месте и первым гарантировал себе выход в УПЛ напрямую. 

Также в УПЛ напрямую поднимется команда, которая займет второе место (такой сейчас является Ингулец), а третье (Левый Берег) и четвертое (Эпицентр) места будут играть переходные матчи с 13 и 14 местом УПЛ.

С турнирной таблицей чемпионата Украины можно ознакомиться на нашем сайте.

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