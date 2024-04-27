Бавария - Айнтрахт: результат матча 27.04.24

В субботу, 27 апреля, Бавария принимала Айнтрахт в рамках 31-го тура Бундеслиги.

Сразу со старта хозяева провели две серьезных атаки, вторая из которых завершилась голом Харри Кейна. Однако чуть более, чем через 10 минут гости сравняли счет благодаря дальнему удару Экитика.

Бавария большими силами осадила ворота Айнтрахта, а "орлы" отвечали редкими выпадами все того же Экитика, однако первый тайм так и завершился ничьей.

Второй тайм же проходил в более спокойном темпе, команды не торопились вперед, и по итогу опасных моментов почти не создавали. На 60-й минуте арбитр усмотрел в действиях Коха нарушение и назначил пенальти, который уверенно реализовал Кейн.

Статистика матча Бавария - Айнтрахт 31-го тура Бундеслиги

Бавария - Айнтрахт 2:1

Голы: Кейн, 9, (пенальти), 61 - Экитик, 23

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 18 - 10

Удары в створ: 9 - 3

Фолы: 11 - 7

Атаки: 139 - 98

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