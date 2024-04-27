iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария - Айнтрахт: результат матча 27.04.24

"Орлы" могут пролететь мимо еврокубков.
Сегодня, 18:25
Бавария - Айнтрахт / Getty Images
Бавария - Айнтрахт / Getty Images

В субботу, 27 апреля, Бавария принимала Айнтрахт в рамках 31-го тура Бундеслиги.

Сразу со старта хозяева провели две серьезных атаки, вторая из которых завершилась голом Харри Кейна. Однако чуть более, чем через 10 минут гости сравняли счет благодаря дальнему удару Экитика.

Бавария большими силами осадила ворота Айнтрахта, а "орлы" отвечали редкими выпадами все того же Экитика, однако первый тайм так и завершился ничьей.

Второй тайм же проходил в более спокойном темпе, команды не торопились вперед, и по итогу опасных моментов почти не создавали. На 60-й минуте арбитр усмотрел в действиях Коха нарушение и назначил пенальти, который уверенно реализовал Кейн.

Статистика матча Бавария - Айнтрахт 31-го тура Бундеслиги

Бавария - Айнтрахт 2:1
Голы: Кейн, 9, (пенальти), 61 - Экитик, 23

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 18 - 10
Удары в створ: 9 - 3
Фолы: 11 - 7
Атаки: 139 - 98

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айнтрахт Франкфурт Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Фанаты Баварии создали петицию в поддержку Тухеля Фанаты Баварии создали петицию в поддержку Тухеля
Борьба за Золотой мяч и самореклама Лунина: анонс полуфинала Лиги чемпионов Бавария - Реал Борьба за Золотой мяч и самореклама Лунина: анонс полуфинала Лиги чемпионов Бавария - Реал
Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом Один из кандидатов на пост тренера Баварии продлит контракт со своим клубом
Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед Бавария провела очередные переговоры с экс-тренером Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Шеффилд Юнайтед вылетел из АПЛ лишь спустя год после возвращения
Европа19:29
Ньюкасл в матче с Шеффилдом установил рекорд результативности АПЛ
Европа19:08
Первый гол Антони в АПЛ этого сезона не помог Манчестер Юнайтед обыграть Бернли
Европа18:59
Антони забил первый гол за МЮ в этом сезоне АПЛ
Европа и мир18:55
ЧМ-2024 по хоккею, Дивизион ІВ: Украина стартует матчем с Эстонией, онлайн-трансляция
Европа18:35
Лейпциг устроил волевой разгром Боруссии Дортмунд
НБА18:34
НБА договорилась с Amazon о трансляции матчей
Европа18:25
Дубль Кейна приносит Баварии непростую победу над Айнтрахтом
Европа17:59
Два английских клуба хотят перехватить у Аталанты бельгийського таланта
Европа17:55
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK