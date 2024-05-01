Жирона хочет арендовать в следующем сезоне конкурента для Довбика

Испанская Жирона планирует летом усилить линию атаки.

Как сообщает издание AS, коллектив Мичела находится в списке претендентов на форварда Барселоны Витора Роке. Речь идет об аренде на весь следующий сезон без права выкупа.

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Также бразильцем интересуется еще один клуб, где сейчас выступает украинец, а именно Валенсия Романа Яремчука.

Что касается самого Роке, то нападающий хочет остаться в Барселоне и доказывать, что у него есть все, чтобы стать игроком основы.

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