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Владельцы Рексема намерены построить для клуба один из крупнейших стадионов в Британии

Команда уже может похвастать впечатялющей посещаймостью.
Вчера, 22:55
Роб Макэлхенни и Эллиот Ли / Getty Images
Роб Макэлхенни и Эллиот Ли / Getty Images

Владельцы английского Рексема Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни поделились планами касательно нового стадиона клуба, пишет 90Min.

Напомним, по итогам этого сезона Рексем заработал повышение до первой английской лиги - третьем по силе чемпионате Англии.

Домашней ареной Рексема является Рейскорс Граунд, который клуб делит с регбийной командой Норт Вейлс Крузейдерс. Его вместительность 15 500, однаок сейчас одна из трибун закрыта на реконструкцию.

Владельцы клуба заявили, что намерены обеспечить свою команду достойной ареной, которая должна будет вмещать около 50 тысяч зрителей. Напомним, это больше, чем Вилла Парк илди Сент Джеймс Парк, и соразмерно Этихаду.

Любопытно, что средняя посещаемость на Рейскорс Граунд в среднем составляет 11 тысяч человек, что являлось вторым показателем во второй лиге, боольше, чем у 18-ти клубов первой лиги, и даже больше, чем у Лутона и Борнмута в АПЛ.

Ранее также сообщалось, что титулованый итальянский клуб вернулся в высшую лигу.

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