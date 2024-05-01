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Легендарный итальянский клуб вернулся в Серию А

Парма гарантировала себе выход в высшую лигу.
Сегодня, 21:30
Парма / Getty Images
Парма / Getty Images

Парма возвращается в Серию А.

В 36-м туре Серии Б Парма сыграла вничью с Бари, и набрав 74 очка в 36 турах, гарантировала себе повышение в Серию А.

На втором месте в лиге идет Комо с 71-м очком, так что в худшем случае "крестоносцы" завершат на втором месте, все равно получив прямую путевку в Серию А.

Напомним, последний раз Парма играла в Серии А в сезоне-2020/21, когда заняла последнее место и вылетела.

Кроме того клуб из одноименного города является самой титулованной итальянской командой после Интера, Милана и Ювентуса. Парма выигрывала Кубок и Суперкубок Италии, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Кубок обладателей кубков УЕФА. В коллекции клуба не хватает только скудетто.

Ранее также сообщалось, что Лестер вернулся в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Парма

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