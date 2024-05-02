Немецкий клуб назначил женщину главным тренером

Немецкий Ингольштадт назначил главным тренером Сабрину Виттман.

Женщина заняла место ранее уволенного Михаэля Келльнера, под чьим руководством команда скатилась с 4-го на 11-е место в третьей Бундеслиге.

32-летняя специалистка начала работать еще в 2019 году в в футбольной школе Audi Schanzer, а затем перешла в Ингольштадт, где тренировала юношеские команды.

Под руководством Виттман команда U-19 заняла второе место А-юниорской Бундеслиге.

Соглашение с новым тренером действительно до конца текущего сезона.

Ранее также сообщалось, что Бавария провалила переговоры с новым тренером.

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