Шведский талант выбыл на 9-12 месяцев

Игрок Копенгагена Руни Бардагжи получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба.

По информации от клуба, игрок почувстовал дискомфорт на тренировке, а Фабрицио Романо пишет, что у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок.

18-летний талант находится в шорт-листе ряда европейских грандов, однако теперь его трансфер оказался под большим вопросом.

В текущем сезоне Руни Бардагжи провел 37 матчей, в которых отличился 11-ю голами. Трансфермаркт оценвиает игрока в 9 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник ПСЖ выбыл из-за такого же повреждения.

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