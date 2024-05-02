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Ключевой защитник ПСЖ рискует пропустить остаток сезона и Евро-2024

Игрок получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд.
Сегодня, 14:40
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

ПСЖ может потерять на длительный срок ключевого защитника Люку Эрнандеса.

28-летний футболист получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (0:1), из-за чего был вынужденно заменен под конец первого тайма.

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Как сообщает Le Parisien, по данным предварительного медицинского обследования у французского защитника разрыв крестообразных связок колена. Игрок еще должен пройти МРТ, чтобы ему поставили точный диагноз.

Если серьезность травмы подтвердится, игрока ожидает длительный процесс восстановления, из-за чего он будет вынужден пропустить остаток сезона и не поможет сборной Франции на Евро-2024.

В нынешней кампании Эрнандес провел в составе ПСЖ во всех турнирах 41 матч, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Боруссия Д - ПСЖ (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 ПСЖ Люка Эрнандес

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Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

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