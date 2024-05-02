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Два хавбека Реала претендуют на награду, которую четыре года подряд выигрывал Бензема

Во Франции началось голосование за лучшего игрока, выступающего за границей.
Вчера, 21:46
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Национальное объединения профессиональных футболистов Франции объявило номинантов на ежегодную престижную премию.

Трофей UNFP вручается каждый год лучшему французскому игроку, который выступает за границей.

За главный трофей поспорят Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга (оба - Реал), Антуан Гризманн (Атлетико), Маайк Меньян (Милан) и Уильям Салиба (Арсенал).

Лидер "матрацников" уже выигрывал этот трофей в 2016 году, а последние четыре сезона Трофей UNFP доставался Кариму Бензема, который даже не попал в шорт-лист.

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