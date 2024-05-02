Хавбек сборной США попал на радары испанских и немецких клубов

Джонни Кардозо может сразу и на повышение пойти.

Полузащитнпк сборной США и Бетиса Джонни Кардозо заинтересовал ряд европейских клубов, пишет Diario de Sevilla.

По информации издания, за 22-летним футболистом следят Барселона и Атлетико, Боруссия и Лейпциг, а также ряд неназванных клубов АПЛ.

У Кардозо есть контракт с Бетисом до 2029 года, в котором предусмотрены отступные в 80 млн евро, однако на текущий момент клуб оценивает игрока всего в 30 млн.

Отметим, что в Бетис Кардозо перешел зимой всего за 6 млн евро, сыграл с тех пор 12 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что игрок, находящийся в шорт-листах почти всех клубов, выбыл почти на год.

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