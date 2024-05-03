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Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед

Хулен Лопетеги не против вернуться на Туманный Альбион, заняв место Эрика тен Хага.
Сегодня, 12:27
Хулен Лопетеги / Getty Images
Хулен Лопетеги / Getty Images

Из-за акций протеста со стороны болельщиков, руководство Милана было вынуждено на время отказаться от варианта с назначением Хулена Лопетеги новым главным тренером.

Такое развитие событий оставило 57-летнего испанца ошеломленным, однако у него нашлась еще одна очень интересная опция.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой La Gazzetta dello Sport, Лопетеги намерен подождать, чтобы узнать судьбу Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед.

Если манкунианцы примут решение расстаться с нидерландским наставником, экс-тренер Реала и сборной Испании с радостью рассмотрит предложение возглавить команду.

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Напомним, что у Хулена Лопетеги уже есть опыт работы в Английской Премьер-лиге: с ноября 2022 года по август 2023 года он возглавлял Вулверхэмптон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан манчестер юнайтед Хулен Лопетеги

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