Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки вингером Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к вингеру Кристал Пэлас Майклу Олисе. Об этом сообщает издание ESPN.

Игрок может стать частью команды манкунианцев в ближайшее время. Манчестер Юнайтед считается главным претендентом на подписание вингера, хотя другие клубы, такие как Арсенал, Челси и Ливерпуль, также проявляют интерес к футболисту.

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Отступные в контракте Олисе оцениваются примерно в 50-60 млн фунтов, но точные цифры не разглашаются. Пункт о выкупе футболиста станет активным этим летом.

В текущем сезоне на счету 22-летнего француза семь голов и четыре ассиста в 16 матчах АПЛ.

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