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Жирону могут оштрафовать из-за финансовых махинаций при трансфере Довбика

Каталонцы, якобы, осуществили часть оплаты за переход Артема на счет зарубежной компании его агента.
Сегодня, 12:24
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Испанская Жирона и агент Артема Довбика Алексей Люндовский могут столкнуться с серьезными проблемами из-за якобы финансовых махинаций при переходе украинца.

Как утверждает адвокат Евгений Кузьмин, сумма, которую Жирона должна была перечислить на счет украинской компании Люндовского, клиентом которой является Артем Довбик, а вместо этого она сделала это на счет эстонской компании Люндовского.

"ФК Жирона должен был выплатить за трансфер Артема Довбика СК Днепр-1 и самому Люндовскому причитающуюся сумму. Так и произошло.

В этом случае налогообложение должно происходить исключительно по украинскому законодательству. Это естественно, когда продавец украинский клуб, Довбик - украинский футболист и Люндовский - украинский агент. Все платежи должны поступать на счета только украинских банков. Если говорить о спортивном праве, то футболист зарегистрирован клиентом украинской компании Люндовского. И только эта организация имеет права принимать любые платежи, касающиеся Артема Довбыка.

В данном случае непонятно, по каким документам осуществлялась оплата за агентские услуги на эстонскую компанию, которая зарегистрирована на украинского агента. Это уже предмет досудебного расследования.

Люндовский оформил также личную резиденцию в республике Эстония, постоянно (более 183 дней в каждом календарном году) проживая и имея основную и единственную резиденцию исключительно в Украине.

По информации из Коммерческого Реестра Эстонии, других сделок, кроме агентских выплат за Довбика, его компания не совершала. Хотя оплата должна была быть осуществлена в пользу украинской компании на счета украинских банков, чего не произошло, как и скорее всего не были уплачены налоги в Украине. По минимальным подсчетам, от этого трансфера Украина могла потерять очень приличную сумму поступлений в бюджет.

Артем Довбик является не только игроком национальной сборной Украины, но и гражданином Украины, поэтому такие действия Алексея Люндовского могут содержать признаки экономической агрессии против нашего государства", - говорит Кузьмин в комментарии SportArena.

Также адвокат рассказал, с какими санкциями может столкнуться Жирона и сам Алексей Люндовский, если их вина будет доказана.

"В этом случае на испанский клуб ФК Жирона, украинский СК Днепр-1 и агента Алексея Люндовского со стороны УЕФА могут быть наложены санкции. Для клубов - это крупный денежный штраф, лишение лицензии и отстранение от участия в национальном первенстве и в европейских клубных турнирах. Самому футбольному агенту грозит лишение лицензии на агентскую деятельность", - заявил Евгений.

Напомним, ранее сообщалось, что Жирона хочет арендовать конкурента для Довбика.

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Жирону могут оштрафовать из-за финансовых махинаций при трансфере Довбика
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