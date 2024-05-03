"У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа

Сантьяго Каньисарес считает, что такой выбор хотел бы иметь каждый тренер в мире.

Бывший вратарь мадридского Реала и Валенсии Сантьяго Каньисарес поделился мыслями о выборе между Тибо Куртуа и Андреем Луниным.

По словам испанца, в ответном полуфинале Лиги чемпионов нужно выбирать Лунина, но уже в финале выбор может пасть на Куртуа.

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"У Анчелотти есть блаженная проблема с вратарями. Выбор между Луниным и Куртуа - это то, что хотел бы иметь любой тренер.

Мало кто думал, что Лунин окажется топ-вратарем, который может выйти и сиять в матче любого уровня.

Куртуа вряд ли сыграет в полуфинале с Баварией, но он может рассчитывать на финал, если команда туда выйдет, конечно.

В команде такого уровня тренеру всегда приходится принимать несправедливые решения, потому что слишком много классных игроков.

Сейчас в полуфинале лучший выбор Анчелотти - это Лунин. А через месяц в финале, если Реал там окажется, это может быть Куртуа, если Тибо успеет сыграть пару матчей и показать, что он снова - лучший вратарь мира", - сказал Каньисарес.

Отметим, что ответный матч Реал - Бавария состоится в среду, 8 мая.

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