Фил Фоден опередил других в финальном голосовании.

Ассоциация футбольных журналистов Англии выбрала лучшего игрока сезона в АПЛ.

Им стал хавбек Манчестер Сити Фил Фоден, который набрал 42% голосов.

В текущем сезоне Фоден провел 31 матч в рамках АПЛ, в которых отметился 16-ю голами и 7- ассистами.

Второе место занял хавбек Арсенала Деклан Райс, а тройку замкнул еще один "горожанин" Родри. Также на награду претендовали Мартин Эдегор, Олли Уоткинс и Коул Палмер.

Ранее также сообщалось, что Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться игроками.

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