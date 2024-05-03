iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арендованный защитник Челси не хочет возвращаться на Стэмфорд Бридж

Ян Матсен предпочел бы остаться в Боруссии.
Сегодня, 16:34
Ян Матсен / Getty Images
Ян Матсен / Getty Images

Защитник Челси Ян Матсен предпочел бы покинуть клуб, пишет 90Min.

Напомним, нидерландец не получил игрового времени в составе "синих", потому зимой ушел в аренду в дортмундскую Боруссию, где быстро закрепился в основном составе.

Отец Матсена заявил, что его сын не хочет возвращаться в Челси и предпочел бы остаться в Дортмунде, однако есть и другие варианты.

"Мы работаем над тем, чтобы остаться в Дортмунде. Клубы должны бороться за него между собой. Ян хорошо развивается здесь, а в Челси дела идут не очень хорошо после смены владельца.

У нас есть больше вариантов, кроме Челси и Боруссии, но Дортмунд оказался хорошим местом для перезагрузки. И посмотрите, какие ребята оттуда пришли... Беллингем и Холанд", - рассказал Матсен-старший в интервью.

Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии покинет клуб после окончания сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Европейски клубы нацелились на одного из лидеров Аталанты Европейски клубы нацелились на одного из лидеров Аталанты
Боттас - о своем будущем: Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик Боттас - о своем будущем: Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик
Кубок Украины по футзалу: Кардинал-Ровно и Aurora сыграют первый матч Финала четырех Кубок Украины по футзалу: Кардинал-Ровно и Aurora сыграют первый матч Финала четырех
Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:22
Европейски клубы нацелились на одного из лидеров Аталанты
Формула 118:14
Боттас - о своем будущем: Ауди четко дала понять, что нужен немецкий гонщик
17:55
Кубок Украины по футзалу: Кардинал-Ровно и Aurora сыграют первый матч Финала четырех
Европа17:53
Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон
Европа17:40
Бавария может обменяться тренерами с другим европейским грандом
Европа17:21
Валенсия определилась с судьбой Яремчука
Футбол17:17
Звезда Интер Майами пожонглировал мячом с пилотом Феррари
Европа16:49
"Таланта недостаточно, если отсутствуют другие качества": Слован расторг контракт аренды с Жерсоном
Европа16:34
Арендованный защитник Челси не хочет возвращаться на Стэмфорд Бридж
Европа16:06
Экс-тренер Шахтера составит конкуренцию Энрике за звание тренера сезона в чемпионате Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK