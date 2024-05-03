Арендованный защитник Челси не хочет возвращаться на Стэмфорд Бридж
Защитник Челси Ян Матсен предпочел бы покинуть клуб, пишет 90Min.
Напомним, нидерландец не получил игрового времени в составе "синих", потому зимой ушел в аренду в дортмундскую Боруссию, где быстро закрепился в основном составе.
Отец Матсена заявил, что его сын не хочет возвращаться в Челси и предпочел бы остаться в Дортмунде, однако есть и другие варианты.
"Мы работаем над тем, чтобы остаться в Дортмунде. Клубы должны бороться за него между собой. Ян хорошо развивается здесь, а в Челси дела идут не очень хорошо после смены владельца.
У нас есть больше вариантов, кроме Челси и Боруссии, но Дортмунд оказался хорошим местом для перезагрузки. И посмотрите, какие ребята оттуда пришли... Беллингем и Холанд", - рассказал Матсен-старший в интервью.
Ранее также сообщалось, что лидер Боруссии покинет клуб после окончания сезона.
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