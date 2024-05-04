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Модрич побил рекорд Пушкаша в матче с Кадисом

Хорват стал самым возрастным игроком Реала в матче Ла Лиги.
Сегодня, 20:40
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

В рамках 34-го тура Ла Лиги Реал разгромно победил Кадис.

В стартовом составе мадридцев появился Лука Модрич, которому на сегодняшний день 38 лет и 238 дней, что делает его самым возрастным игроком Реала в истории Ла Лиги.

Хорват побил рекорд Ференца Пушкаша, который в 1965 году вышел за "сливочных" в матче чемпионата Испании в возрасте 38 лет и 233 дней.

Отметим, что сейчас Реал возглавляет Ла Лигу, имея 87 очков.

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