Полно шариков: Судаков трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения

Игрок "горняков" сделал послание для своей супруге.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поздравил свою супругу Елизавету с днем рождения.

Футболист национальной сборной Украины креативно подошел к поздравлению, заполнив комнату воздушными шариками.

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Судаков опубликовал пост в Instagram, в котором оставил послание и добавил несколько фотографий с возлюбленной.

"С днем рождения, любимая! Будь осторожна с мечтами, они стремятся осуществиться!", - написал Георгий.

Ранее сообщалось, что жена Икарди стала амбассадаром сайта с эротическим контентом.

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