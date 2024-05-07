Бавария может вернуть своего бывшего тренера

Руководство Баварии определилось с кандидатом на пост главного тренера, пишет Bild.

Издание утверждает, что в Мюнхене отказались от кандидатуры тен Хага, и сейчас единственным вариантом является Ханс-Дитер Флик.

Напомним, что Флик работал в Баварии в 2019-21 годах, но был уволен в апреле из-за неудовлетворительных результатов. Хотя в том сезоне Бавария защитила чемпионский титул.

За назначение Флика выступают Карл-Хайнц Румменигге и Ян-Кристиан Дрезен. Герберт Хайнер занимает нейтральную позицию.

Ранее также сообщалось, что судьба тен Хага решится после финала Кубка Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!