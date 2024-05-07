Бавария может вернуть своего бывшего тренера
Ханси Флик остался последним актуальным кандидатом.
Руководство Баварии определилось с кандидатом на пост главного тренера, пишет Bild.
Издание утверждает, что в Мюнхене отказались от кандидатуры тен Хага, и сейчас единственным вариантом является Ханс-Дитер Флик.
Напомним, что Флик работал в Баварии в 2019-21 годах, но был уволен в апреле из-за неудовлетворительных результатов. Хотя в том сезоне Бавария защитила чемпионский титул.
За назначение Флика выступают Карл-Хайнц Румменигге и Ян-Кристиан Дрезен. Герберт Хайнер занимает нейтральную позицию.
Ранее также сообщалось, что судьба тен Хага решится после финала Кубка Англии.
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