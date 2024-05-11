Тоттенхэм - Бернли 2:1: обзор матча и результат игры 11.05.2024

"Шпоры" одержали волевую победу над аутсайдером и отправили его в Чемпионшип.

В субботу, 11 мая, Тоттенхэм принимал на своем поле Бернли в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.

Победа в этом матче оставляла за "бордовыми" теоретические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе, однако они проиграли 1:2 и досрочно вылетели в Чемпионшип.

Гостям удалось выйти вперед в середине первого тайма, когда отличился Якоб Бруун Ларсен, но еще до перерыва хозяева поля отыгрались усилиями Педро Порро. Ближе к концу поединка волевую победу "шпорам" принес результативный удар Микки ван де Вена.

На данный момент Тоттенхэм с 63 очками продолжает занимать пятое место в турнирной таблице АПЛ. Бернли, которому осталось сыграть один матч, расположился на предпоследней позиции с 24 баллами, а отставание от спасительной 17-й строчки составляет пять пунктов.

Статистика матча Тоттенхэм - Бернли 37-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Бернли 2:1

Голы: Порро, 32, ван де Вен, 82 - Бруун Ларсен, 25

Ожидаемые голы (xG): 2.58 - 0.71

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 21 - 7

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 9 - 3

Фолы: 10 - 14

Атаки: 113 - 56

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Скипп (Бентанкур, 75) - Биссума (Скарлетт, 75), Сарр (Хейбьерг, 88) - Кулушевски (Дрегушин, 75), Мэддисон (Ло Чельсо, 8) Джонсон - Сон

Бернли: Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Тейлор - да Силва (Бенсон, 73), Каллен (Датро Фофана, 88), Берге, Бруун Ларсен (Ндаишимие, 81) - Фостер (Амдуни, 88), Одобер

Предупреждения: Мэддисон, Скипп, Сарр - Каллен, Тейлор, Берге, Бруун Ларсен, Ассиньон.

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