МЮ повторил антирекорд пятидесятилетней давности

В рамках 37-го тура АПЛ Арсенал на выезде переиграл Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe, для манкунианцев это поражение стало девятым в родных стенах в этом сезоне АПЛ, что является повторением антирекорда клуба.

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Столько же "красные дьяволы" проигрывали в пяти случаях. Сезоны-1920/21, 1930/31, 1932/33, 1962/63 и 1973/74.

Отметим, что в этом сезоне МЮ уже не сможет установить абсолютный антирекорд, так как в чемпионате Англии остался один тур и коллектив Эрика тен Гага сыграет на выезде.

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