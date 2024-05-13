iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ повторил антирекорд пятидесятилетней давности

Манкунианцы ужасно играют дома.
Сегодня, 09:59
Getty Images
Getty Images

В рамках 37-го тура АПЛ Арсенал на выезде переиграл Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe, для манкунианцев это поражение стало девятым в родных стенах в этом сезоне АПЛ, что является повторением антирекорда клуба.

Читай также: Тен Хаг: Те, кто критикует меня, ничего не понимают в футболе

Столько же "красные дьяволы" проигрывали в пяти случаях. Сезоны-1920/21, 1930/31, 1932/33, 1962/63 и 1973/74.

Отметим, что в этом сезоне МЮ уже не сможет установить абсолютный антирекорд, так как в чемпионате Англии остался один тур и коллектив Эрика тен Гага сыграет на выезде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду
"Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика "Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика
Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино
Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду
Бокс11:40
"Есть одна особенность": Промоутер Фьюри выделил главную слабость Усика
Европа11:35
Футболисты Челси не хотят увольнения Почеттино
Европа10:59
Тренер сборной Англии прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед
Бокс10:38
"Люди из Украины храбрые, не прячься": Стивенсон потребовал бой с Ломаченко
Европа10:35
Румынский клуб подозревает экс-защитника Барселоны в обмане
Европа и мир10:00
Чемпионат мира по хоккею-2024: Норвегия встретится с Финляндией, США сыграют со Словакией, Швейцария - с Чехией
Европа09:59
МЮ повторил антирекорд пятидесятилетней давности
Европа09:46
Бавария распрощается с двумя игроками после завершения сезона
Европа09:24
Будущее двух легенд Реала должны определить на этой неделе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK